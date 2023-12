Marzahn-Hellersdorf rockt Die Band „Ende Neubau“ und ihr neues Album

Die Allee der Kosmonauten in Hellersdorf ist, allein schon des Namens wegen, ein guter Schauplatz für ein Musikvideo zu einem Song namens “Helden”. Doch die Band “Ende Neubau” hat sich nicht nur aufgrund des optisch beeindruckenden Wandbildes am Hochhausblock für diesen Drehort entschieden: Gitarrist, Songwriter und Band-Mitgründer Tobias Rachuj ist hier in der Nähe groß geworden.