Tagesspiegel Plus Maßnahme gegen Drogenkonsum am Görlitzer Park in Berlin : 13-köpfiges „Toilettenteam“ auf Fahrrädern soll öffentliche Klos kontrollieren

Senatsverwaltung und Bezirk wollen ein „Toilettenteam“ für Berlin-Kreuzberg aufbauen. Es soll den Konsum von Drogen auf den öffentlichen Anlagen vermindern und diese sauber halten - das Ergebnis eines Sicherheitsgipfels.