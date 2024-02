Mehr als 100 neue Wohnungen in Staaken Diese Berliner Brache muss bald weichen

Wo drehen sich noch überall die Baukräne? Hier das nächste Wohnungsbauprojekt in Berlin-Spandau - diesmal am Rand der Berliner Großsiedlung Heerstraße Nord in Staaken. Im Rathaus gab es jetzt Neuigkeiten zu den 134 Wohnungen, die zwischen Netto und der Carlo-Schmidt-Schule entstehen sollen. Auch ein Seniorenwohnheim soll in den Häusern untergebracht werden.