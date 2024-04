Mehr Grün für den Berliner Osten Schulklassen pflanzen mehrere tausend Bäume und Sträucher

Wer morgen einen Wald haben möchte, muss heute Bäume pflanzen: Im März und April haben 172 Schülerinnen und Schüler der Bücherwurm-Grundschule und der Schule am Mummelsoll genau das getan. Stattliche 5250 junge Bäume und Sträucher brachten sie auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter an der Hönower Weiherkette in die Erde. Zuvor hatten zwei Kaltblutpferde mit dem Pflug die von Schutt durchsetzte Erde aufbereitet.