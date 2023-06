Mehr Parkzonen im Berliner Südwesten gefordert In Steglitz und Zehlendorf-Mitte könnte das Parken bald teurer werden

Bisher gibt es drei Parkzonen in Steglitz-Zehlendorf: Sie ziehen sich an der Schloßstraße entlang und tragen die Nummern 23 bis 25. Wer auf oder in der Umgebung der Einkaufsmeile parken möchte, zahlt montags bis freitags zu den Ladenöffnungszeiten 25 Cent Stehgebühr pro Viertelstunde; am Samstag ist das Parken ab 18 Uhr frei.

Bald könnte es jedoch mehr Parkzonen im Berliner Südwesten geben: Vergangene Woche forderte die Bezirksverordnetenversammlung das Bezirksamt auf, zu prüfen, ob das kostenpflichtige Parken „insbesondere auf angrenzenden Bereiche der heute schon vorhandenen Parkraumbewirtschaftungszonen in Steglitz und [auf] Zehlendorf-Mitte“ ausgeweitet werden könne.

Initiiert wurde der Antrag von den beiden Verordneten der Linken. In der Antragsbegründung verweisen Pia Imhof-Speckmann und Dennis Egginger-Gonzalez auf die Vorteile, die durch Parkgebühren laut Senatsverkehrsverwaltung geschaffen würden: effizientes Parken, weniger Parksuchverkehr, weniger Lärm und Abgase, höhere Aufenthaltsqualität und weniger Dauerparker.

Parkraumbewirtschaftung auch für Zehlendorf

„Es gibt in Steglitz-Zehlendorf offensichtlich deutlich mehr Bereiche als die Schloßstraße und deren Nebenstraßen, in denen durch eine Parkraumbewirtschaftung diese positiven Ziele erreicht werden können“, argumentieren die beiden Verordneten. Die Bürgerinitiative Zehlendorf setzt sich schon seit Jahren für Parkzonen in Zehlendorf-Mitte ein. Bisher ohne Erfolg.

Neben der räumlichen wird im mehrfach geänderten Antrag auch eine zeitliche Ausweitung der Parkzonen vorgeschlagen: Statt samstags nur bis 18 Uhr sollten die Ordnungshüter des Bezirks doch bis 20 Uhr, also bis zum Ladenschluss, die Parkscheine kontrollieren können, so der Wunsch.

Der Antrag wurde mit der Mehrheit von Grünen, SPD, FDP und den beiden Linken angenommen. Die CDU und die AfD stimmten mit „Nein“.