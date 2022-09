Millionen-Umbau – aber kein Fahrradweg Um die alte Bummelmeile von Berlin-Spandau gibt’s Ärger

Dieser Berliner Radweg endet im Nichts – wie Sie auf dem Foto aus der Pichelsdorfer Straße sehen. Die einst so stolze Bummelmeile in Berlin-Spandau (da wurde u.a. „Butter Lindner“ in den 50ern gegründet) wird bis 2024 für viel Geld aufgemöbelt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden