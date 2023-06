Millionenspritze für den Berliner Denkmalschutz Bundestag fördert Lichterfelder Kirche und Studentendorf

Die Abgeordneten des Bundestags meinen es gut mit dem Berliner Südwesten: 1,25 Millionen Euro fließen aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm XI des Bundes nach Steglitz-Zehlendorf. Das beschloss der Haushaltsausschuss vergangene Woche. Mit einem Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro sollen die Häuser 16, 19 und H11 des Studentendorfes Schlachtensee denkmalgerecht modernisiert werden. Die Sanierung des weithin sichtbaren Kirchturms der Paulus-Gemeinde am Hindenburgdamm wird mit weiteren 750.000 Bundes-Euros unterstützt.

Alle drei Bundestagsabgeordnete aus Steglitz-Zehlendorf hatten bei der Entscheidung ihre Finger im Spiel – sie freuen sich über die Bundesmittel. „Ich habe mich für beide Projektanträge eingesetzt, weil sie bedeutende Begegnungsstätten im Bezirk stärken”, sagt die Bundestagsabgeordnete Nina Stahr (Grüne).

Der Bundestag hat 750.000 Euro für die Sanierung der Kirche locker gemacht. © Boris Buchholz

Auch der SPD-Abgeordnete Ruppert Stüwe hat sich für die beiden Projekte starkgemacht. „Umso mehr freue ich mich, dass sich der Einsatz gelohnt hat und beide Projekte die beantragte Förderung erhalten”, schreibt er in einer Pressemitteilung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann ergänzt am Telefon: „Es ist gut, wenn man regional verankerte Abgeordnete hat, die sich für wichtige Projekte einsetzen können – wie man sieht, auch mit Erfolg.”

Dass es auch künftig nicht an gemeinsamen Aufgaben für die zwei Volksvertreter und eine Volksvertreterin aus dem Südwesten mangeln wird, darauf weist die Abgeordnete Nina Stahr hin: „Auch bei den aktuell ausgeschriebenen Förderprogrammen ‚Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel’ und ‚Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur’ werde ich mich dafür einsetzen, dass zusätzliche Bundesmittel in Steglitz-Zehlendorf eingesetzt werden”, verspricht sie.

