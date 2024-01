Mit den Kindern auf die Straße Was eine Berlinerin zum Protest gegen rechts antreibt

Am Sonntag demonstrierten über 100.000 Menschen vor dem Berliner Reichstag für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Eine von ihnen war Wanda Hummel aus Zehlendorf, der Tagesspiegel-Reporter traf sie zufällig in der S-Bahn. Zwei Plakate hatte sie in den Händen, ihre Kinder saßen auf der Nachbarbank. Ihr Beruf passt zum Anliegen, für eine demokratische und menschenfreundliche Gesellschaft zu werben: Sie arbeitet für das Zentrum für Internationale Friedenseinsätze der Bundesrepublik Deutschland. Ein Interview zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Wannsee.