Mit WBS kostet eine Vier-Zimmer-Wohnung 952 Euro warm Howoge startet Vermietung in der Berliner Fischerhüttenstraße

Wohnungssuchende können sich ab sofort für Wohnungen in dem neuen Gebäudeensemble zwischen Sven-Hedin- und Fischerhüttenstraße in Zehlendorf-Mitte bewerben: Am vergangenen Mittwoch startete die landeseigene Howoge die Vermietung. Auf der Website der Wohnungsbaugesellschaft sind die verfügbaren Wohnungen aufgelistet; die Hälfte der 130 Apartments werden als Sozialwohnungen angeboten.