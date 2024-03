Mitmachen erwünscht Schöneweide ist jetzt „engagierte Stadt“

„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss“: Dieses Zitat des Sozialpädagogen Hermann Gmeiner passt zu den vielen Ehrenamtlichen, die sich in Berlin für die Gestaltung ihres Kiezes und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft einsetzen. In Schöneweide ist das Engagement besonders sichtbar – und wurde deshalb jetzt in das bundesweite Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ aufgenommen.

Das fördert den Aufbau und Ausbau von lokalen Netzwerken und ermöglicht es noch mehr Bürgerinnen und Bürgern, sich möglichst niedrigschwellig zu engagieren und an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.

Als Partner konnte das Bezirksamt Treptow-Köpenick das bezirkliche Freiwilligenzentrum Sternenfischer, die Anlaufstelle für Bürger/-innenbeteiligung Treptow-Köpenick und der Nachbarschaftsverein SchöneVibes Kollektiv e. V. gewinnen.

Bezirke-Newsletter: Treptow-Köpenick Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Ober- und Niederschöneweide sind schon lange durch herausragendes bürgerschaftliches Engagement für den Ort bekannt. Mit der erfolgreichen Bewerbung beim Netzwerkprogramm ,Engagierte Stadt!‘ wird dies nun besonders gewürdigt. Dass der Ortsteil sogar der derzeit einzige dieses Netzwerks in Berlin wird, ist eine besondere Auszeichnung“, kommentiert Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) die Aufnahme in das Programm.

Dies ist ein Text aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick. Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem:

Mögliche Abwahl des AfD-Stadtrates: BVV-Fraktionen beschuldigen einander, Geschanowski ins Amt gebracht zu haben

Neue Zugverbindung für den Berliner Osten: Senat will S-Bahn zwischen Marzahn und Köpenick bauen

Seit vier Jahren Unterricht im Container: Wie es mit der Schule an der Wuhlheide weitergeht

Warum keine Fußgängerampel? Umbau der Wendeschleife in Friedrichshagen wirft Fragen auf

Baumhäuser gegen Tesla-Erweiterung: Aktivisten besetzen Waldstück bei Grünheide

Rumtata und Tschingderassabum: Anmeldung für den Festumzug beim Köpenicker Sommer jetzt möglich

270 Jahre Adlershof: Interessierte Vereine, Schulen und Organisationen gesucht

Instandsetzung der Fahrbahn beendet: Auf dem Adlergestell rollt der Verkehr wieder

Kiezsprechstunde und Lesung: Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag

Ein Ort für Sport an der frischen Luft: Friedrichshagen hat jetzt eine Calisthenics-Anlage

Den Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.