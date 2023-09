Moin, Südhafen! - Moin, Abrissbagger! So wird Berlins Industriehafen umgebaut und modernisiert

„Moin!“, rufen die Männer zu Begrüßung, als wir zwischen den Kränen entlanglaufen. Logisch, ist ja auch ein Hafen hier: der Südhafen, Berliner neueste Riesenbaustelle. Das 90-Mio-Wirtschaftsprojekt ist eines der Top-Themen im Berliner 250.000-Leute-Bezirk. Das ist immer wieder an vielen Leserbriefen zu merken, an Kiezgesprächen und an Kritik an schleppender Kommunikation.