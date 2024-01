Müll, den keiner in Berlin wegräumen wollte Dieses Schrottboot ist jetzt abgefackelt

Ein schneller Blick in die Meldeliste beim Ordnungsamt, wo sich Anwohner über Müll in Berlin-Spandau ärgern: „Autoreifen in der Altonaer Straße“ - „Elektroschrott (Waschmaschine) in der Lutherstraße“ - „Pappe, Schrank, Boiler am Rohrbruchteich in Haselhorst“ - „ein Sofa in der Blumenstraße“ - „Autowrack in der Seeburger Straße“ - „ein abgebranntes altes Boot an der Havelschanze“. Das Exemplar sehen Sie ganz oben im Foto.