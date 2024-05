„Wir hängen in der Luft“ Berliner Musikschulen dürfen keine Freiberufler mehr beschäftigen

In kommunalen Musikschulen dürfen künftig nur noch Festangestellte arbeiten. Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts beklagt beispielsweise die Charlottenburg-Wilmersdorfer Bildungs- und Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) eine „unglaublich schwierige Gemengelage“. Vielleicht würden sogar alle drei Standorte der Musikschule City West im Rathaus Schmargendorf, in der Platanenallee und in der Prinzregentenstraße vorübergehend komplett geschlossen.

Bei dieser Überlegung gehe es um die arbeitsrechtlichen Probleme mit Honorarkräften, aber auch um ein „Zeichen“ an den Berliner Senat, sagt Heike Schmitt-Schmelz. Für Anstellungen müsse dieser den Bezirken mehr Geld bewilligen.

In den Volkshochschulen gibt es die gleichen Probleme. Aus Sicht der Stadträtin kann deren Programm aber auf keinen Fall unterbrochen werden, weil dies dem Erwachsenenbildungsgesetz widerspräche.

Das Urteil stammt aus dem Juni 2022, entfaltet aber erst jetzt deutschlandweit seine Wirkung. Es ging um das Beschäftigungsverhältnis einer freiberuflichen Musikschullehrerin aus Baden-Württemberg (nachzulesen hier). In diesem Präzedenzfall kam das Bundessozialgericht zum Ergebnis, dass von einer Selbstständigkeit wegen der Eingliederung in den Schulbetrieb und mangelnder unternehmerischer Freiheit keine Rede sein könne.

Der Musikunterricht könnte teurer werden

Daraufhin verschärfte die Deutsche Rentenversicherung im Sommer 2023 ihre Kriterien zur Abgrenzung von angestellter und freiberuflicher Tätigkeit. Auch Nachzahlungen an die Versicherung gelten als möglich, falls Honorarkräfte als scheinselbstständig eingestuft werden.

Mehrere Städte bieten Honorarkräften schon feste Verträge an. Damit müssen Musikschulen alle Sozialabgaben ohne eine Beteiligung der Künstlersozialkasse zahlen. Einige Kommunen erwägen, zur Finanzierung die Unterrichtsgebühren zu erhöhen.

In Berlin suchen vier Senatsverwaltungen nach Lösungen. Stadtweit arbeiten rund 1500 Lehrkräfte in den Musikschulen auf Honorarbasis – das entspricht 75 Prozent der Beschäftigten. Heike Schmitt-Schmelz wünscht sich nicht nur mehr finanzielle Mittel vom Senat, sondern auch, dass dieser für Rechtssicherheit sorgt. Bisher „hängen wir in der Luft und wissen nicht, ob strafrechtliche und finanzielle Probleme auf den Bezirk zukommen“.