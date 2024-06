Nach dem erzwungenen Umzug Der Berliner Thai-Markt läuft gut am neuen Ort

Wo kann man hier sitzen? So lautete die häufigste Frage, die sich Besucher des Streetfood-Markts Thai-Park Berlin bei der Wiedereröffnung am vorigen Wochenende stellten. Ein paar Biergartenbänke reichten längst nicht für alle aus. In der Württembergischen Straße ist es nicht mehr so gemütlich wie früher nebenan auf der Wiese im Preußenpark. Trotzdem gab es an den meisten Ständen noch immer Warteschlangen.