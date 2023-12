Nach Klagen über nächtlichen Feierlärm Sitzbänke in Prenzlauer Berg sollen ab 22 Uhr hochgeklappt werden

Der Berliner Bezirk Pankow will nach scharfer Kritik nun doch gegen nächtlichen Feierlärm in Prenzlauer Berg vorgehen. Dabei steht aber nicht die reguläre Außengastronomie auf dem Gehweg im Zentrum. Stattdessen wird demnach geprüft, ob die Gastronomen in der Oderberger Straße durch Auflagen dazu verpflichtet werden können, Tische und Stühle auf den Gehwegen nach Betriebsschluss ab 22 Uhr wegzuräumen. Dadurch könnten nächtliche Partys durch unbefugte Dritte vermieden werden, teilte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage mit.