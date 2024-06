Nach tödlichem Raser-Unfall in Berlin Polizei stellt mobilen Blitzer in der Tauentzienstraße auf

Als Sofortmaßnahme gegen Raser in der Berliner Tauentzienstraße hat die Polizei am vergangenen Wochenende einen mobilen Blitzer-Anhänger auf dem Mittelstreifen platziert. Der Standort nahe der Kreuzung zur Nürnberger Straße liegt rund 150 Meter von der Stelle entfernt, an der Auto mit vier Insassen in der Nacht zum 29. Mai mit überhöhtem Tempo von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten war.