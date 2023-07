Nadelöhr an der Berliner Dahme Neubau für Lange Brücke in Köpenick erst Ende 2027

An der Langen Brücke tut sich was. Und zwar schon eine ganze Weile. Aktuell laufen Instandsetzungsarbeiten an der außenliegenden, nördlichen Behelfsbrücke, die aufgrund ihres schlechten Zustandes gesperrt werden musste

Überall da, wo einzelne Stahlelemente sind, werden die Fahrbahnplatten und der Gehwegbereich ausgetauscht, repariert oder umgebaut.

Neben dem historischen Bauwerk gibt es nördlich zwei Behelfsbrücken, die im Rahmen der Sanierung der Langen Brücke Mitte der 1990er Jahre errichtet wurden. Damals stellte sich heraus, die alte Brücke für das wachsende Verkehrsaufkommen zu klein war.

Kein Baubeginn vor Ende 2027. Constanze Siedenburg, Sprecherin bei der Senatsverwaltung für Verkehr

Seitdem rollen hier nur Autos, Straßenbahnen und Radler in Richtung Köpenicker Altstadt. Die Behelfsbrücken dienen dem Gegenverkehr.

Instandsetzung dieses Jahr beendet

Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der einen Behelfsbrücke sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden, teilten die zuständigen Behörden mit. Der Verkehr könne dann wieder über beide Brücken geführt werden.

Die Instandsetzungen der bestehenden Behelfsbrücken ist eine wichtige Voraussetzung für den Ersatzneubau der Langen Brücke. Seit 2021 laufen bereits die Planungen dafür. Während der verschiedenen Bauphasen sollen die beiden Behelfsbrücken den gesamten Verkehr in beide Richtungen aufnehmen und sicherstellen, dass die Behinderungen möglichst gering sind.

Doch da es sich um ein sehr komplexes Bauvorhaben handelt, bei dem auch die Belange der Bundeswasserstraße, die Straßenbahngleise und viele Leitungen berücksichtigt werden müssen, dauert es mit dem richtigen Bau noch eine Weile. „Nach aktueller Rahmenterminplanung wird ein Baubeginn nicht vor Ende 2027 erfolgen”, teilte Constanze Siedenburg, Sprecherin bei der Senatsverwaltung für Verkehr mit.

Die detaillierte Planung der Verkehrsführung während des Neubaus steht noch nicht fest. Klar ist hingegen, dass die alte Lange Brücke vollständig abgerissen wird. Sie wurde 1892 als steinerne Bogenbrücke errichtet. Schon in den 1930er Jahren reichte sie nicht mehr aus und eine provisorische Verbreiterung musste her. Erste Überwege über die Dahme an dieser Stelle sind seit dem 15. Jahrhundert belegt.

