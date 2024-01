Natürlich mit Bezirkswappen Neue Klamotten fürs Rathauspersonal in Spandau

Spandau macht sich hübsch. Wobei: Um kesse Mode geht’s weniger, was sich Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, da überlegt hat. Er ist fürs Straßen- und Grünflächenamt in Berlin-Spandau zuständig und will seine Leute draußen auf den schmutzigen Straßen und in den Parks (knapp 300 Menschen) mit zeitgemäßen Bezirksklamotten ausstatten – „mit Spandau-Wappen auf dem Arm und Schriftzug auf Brust und Rücken“, erzählte Schatz jetzt dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau.