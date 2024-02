Tagesspiegel Plus Naturschutz-Streit um Friedhofs-Bebauung : Verband sieht „gesamtstädtische Bedeutung“ für neues Wohnviertel

Was ist wichtiger: ein alter Baumbestand oder 600 Wohnungen plus Schule? Eigentümer und Behörden ringen um die Zukunft eines aufgegebenen Friedhofs in Weißensee.