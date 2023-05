Neu im Amt als Stadträtin Aus dem Krisengebiet ins Rathaus Schöneberg

Einen so krassen Arbeitsplatzwechsel hat es in der Bezirkspolitik in Tempelhof-Schöneberg wahrscheinlich noch nicht gegeben. Noch vor Kurzem fuhr die CDU-Politikerin Eva Majewski morgens im nordirakischen Erbil vom gesicherten Compound, in dem sie in einem Container wohnte, zu ihrem Büro ins deutsche Generalkonsulat; seit Donnerstag hat sie ihren Schreibtisch im Rathaus Schöneberg. Majewski ist nach der Wiederholungswahl das einzige neue Gesicht im sechsköpfigen Bezirksamtsgremium. Aber unbekannt ist sie in der Bezirkspolitik von Tempelhof-Schöneberg nicht.