Neu im Berliner Landesparlament Mit kritischem Blick auf die Arbeit der eigenen Koalition

Als das Wahlergebnis im Februar feststand, hat Wiebke Neumann zunächst nicht wirklich damit gerechnet, noch ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Schon bei der Wahl 2021 hatte ihr vierter Platz auf der Bezirksliste nicht gereicht, und jetzt büßte die SPD bei der Wiederholungswahl in Berlin und auch in Tempelhof-Schöneberg im Vergleich zu 2021 klar an Stimmen ein.