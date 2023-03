Neubauten aus Holz bis 2025 Senat reißt mehrere Brücken in Spandau ab

Wo ist der Bauhelm? Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne, schickt die Abrissbagger nach Berlin-Spandau. Bis 2025 werden gleich drei Holzbrücken für Fußgänger und Radfahrer neu gebaut. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe.

Zwei Brücken befinden sich im Spandauer Spektegrünzug (Spektegrabensteg und Steg über die Spektelake), die dritte Brücke im Südpark im Ortsteil Wilhelmstadt, gleich an der Heerstraße - oben ist der Neubau zu sehen. Sie sind morsch und faulig, denn unten drunter verläuft Wasser. Am Dienstag hatte die Verkehrsverwaltung zum digitalen Infoabend geladen.

„Die Brücken sind alle drei so stark beschädigt, dass sie ersetzt werden müssen“, teilte die Verkehrsverwaltung jetzt mit. „Geplant sind Ersatzneubauten, die ebenfalls aus Holz bestehen und die Gehwegbreite der jetzigen Brücken beibehalten. Die Umsetzung erfolgt 2024 und 2025.“ Für die Zeit des Abrisses und Neubaus werden die Wege für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.

In der digitalen Sitzung gab’s noch zwei kleine Details zu den neuen Brücken: „Die Geländer sollen aus einer filigranen Stahlkonstruktion mit Füllstäben aus Holz in variierenden Längen bestehen, welche den Röhrichtbewuchs im Umfeld widerspiegeln sollen“. Und es sollen keine dicken Holzbohlen eingebaut werden, die so schnell rutschig sind, sondern Granitplatten.

So sieht die Holzbrücke aktuell im Südpark aus. © Senat

Die Brücken haben einige Jahre auf dem Buckel: Der Spektegrabensteg (12 Meter) stammt aus dem 1979, der Steg über die Spektelake (41 Meter) aus dem Jahr 1990. Und der Holzsteg im Südpark (14 Meter) wurde 1997 erbaut.

Der neue Steg über die Spektelake. © promo/IB Miebach/Senat

Der neue Spektegrabensteg. © promo/IB Miebach/Senat

Doch es gibt noch viel mehr Brücken, die im Berliner Bezirk Spandau saniert werden müssen – unter anderem der morsche „Oberhavelsteg“.

Der markante Oberhavelsteg in Berlin-Hakenfelde. © imago images/Metodi Popow

Der Oberhavelsteg ist Baujahr 1991, 125 Meter lang, ist ein echter Hingucker. Und oben drüber führt der Havelradweg. Die Holzbohlen sind allerdings rutschig und faulig und müssen komplett ausgetauscht werden. Bautermin? Unbekannt. Der Senat verschiebt die Sanierung immer und immer wieder.

Die Schulenburgbrücke vom Westufer gesehen: Hinten die Wilhelmstadt, unten wird das das Eisenbahngleis verlegt (zwischen Fluss und Fotograf). © imago/Jürgen Ritter

Drei weitere Brücken in Spandau gelten als böser Sanierungsfall oder gar abrissreif. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Neubau der rostigen Schulenburgbrücke. Das Projekt soll in diesem Jahr starten, inklusive Hafenneubau und allem Pipapo. Baustellenende: 2029 plus Berlin-Zuschlag.

Die Charlottenbrücke in der Altstadt. © imago images/imagebroker

Ebenfalls auf der Sanierungsliste des Berliner Senats stehen die gute, alte Charlottenbrücke in der Altstadt sowie die Rohrdammbrücke über die Spree zum Siemens-Campus. Letztere soll im Frühjahr nach dem kalten Winter ausgebessert werden („bis Herbst 2023“).

Endlich voran soll es auch bei der Rhenaniabrücke gehen, die auf die neue Insel Gartenfeld führt, wo 10.000 Menschen leben, lernen und arbeiten sollen. Doch das Brückenprojekt ist umstritten: Denn nach den aktuellen Plänen soll das neue Bauwerk beachtliche Ausmaße haben, fünf Meter über dem Wasser gebaut werden - inklusive großem Erdwall als Rampe: hier die Skizze und die Kritik des Stadtrats. Nutzen dürfen nur Radfahrer, Fußgänger und BVG-Busse die Brücke.

Die Brückenplaner wollen in Spandau aber noch mehr bauen: Eine neue Fußgängerbrücke soll auch noch in Haselhorst entstehen und zum Mega-Neubauprojekt Insel Gartenfeld führen. Auch hier gibt es Kritik, weil der fünf Meter hohe Erdwall vieles verschattet und viele alte Bäume gefällt werden müssten: hier Infos im Tagesspiegel.

Links die Rampe auf Stelzen (Südufer), dahinter die 75 Meter breite Brücke über die Spree. © Schlaich, Bergermann und Partner

Für 2024 hat der Senat um Bettina Jarasch außerdem angekündigt, die neue Spreebrücke für den Spreeradweg zu bauen. Bester Namensvorschlag von Tagesspiegel-Lesern: „Atze-Brauner-Brücke“. Der Spreeradweg soll 2023 weitergebaut werden. Einen Baustart-Termin für die Brücke über der Spree hat der Senat aber noch nicht genannt.

Die Stößenseebrücke, fotografiert unten an der Havelchaussee. © André Görke

Für die marode Stößenseebrücke an der Heerstraße ist wiederum nicht mehr der Berliner Senat, sondern die Autobahn AG zuständig, also der Bund. Geprüft wird aktuell sogar der Neubau der 20 Meter hohen Brücke. Der Bezirk ist nicht für Brücken zuständig.

Die Tegeler Brücke im Januar 2022. © Wasserstraßen Neubauamt

Noch bis August 2023 entsteht in Spandau außerdem die neue Tegeler Brücke, die aber nicht der Senat baut, sondern das Wasserstraßenneubauamt. 20 Millionen werden investiert.

