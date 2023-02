Neue Attraktion in Berlin-Neukölln Britzer Garten erhält ein Wasserlabyrinth

Der Britzer Garten bekommt ein barrierefreies Wasserlabyrinth. Die neue Attraktion ist eine Erweiterung des Wasserspielplatzes am östlichen Eingang „Blütenachse“. Das 1,3 Millionen Euro teure Vorhaben soll im kommenden September fertiggestellt sein.

Das Projekt gehört zum Entwicklungskonzept „Britzer Garten 2030“, das unter anderem den Ausbau der Spielflächen vorsieht. Künftig können auch ältere Kinder und Kinder mit Beeinträchtigungen in dem bisher hauptsächlich für Kleinkinder konzipierten Spielbereich toben.

Um auch die Aufenthaltsqualität rund um den Spielbereich zu erhöhen, werden neue Sitzbänke eingebaut, die befestigte Platzfläche erweitert und barrierefrei zum Park hin geöffnet. Die vorhandenen Wasserspielelemente bleiben erhalten und können in der warmen Jahreszeit auch während der Bauphase genutzt werden.

Bedienbare Wasserdüsen

Das Wasserlabyrinth besteht aus fünf Kreisen, die mit bedienbaren Wasserdüsen ausgestattet sind. Aus denen spritzen in der Höhe gestaffelte Fontänen von bis zu anderthalb Metern Höhe. Je nach Schaltung lassen sich dann Wege ins Innere öffnen. Das Wasser wird in einem Kreislaufsystem wieder aufbereitet und erneut verwendet.

