Neue Berliner Klinik für Kinder und Jugendliche „Alle haben eine Psyche, alle von uns können psychisch krank werden“

Ende Oktober wurde Richtfest gefeiert: Die neue Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter in der Potsdamer Chaussee in Düppel nimmt Form an. Anfang 2024 sollen die 50 Behandlungsplätze zur Verfügung stehen, Bauherrin ist das St. Joseph Klinikum aus Tempelhof-Schöneberg; es ist das Versorgungsklinikum für den gesamten Südwesten. Die Schirmherrschaft über das Projekt hat die Steglitzer Autorin, Moderatorin und Journalistin Sonja Koppitz übernommen.