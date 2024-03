Neue DLRG-Chefin und offizielle Badestellen Die Badesaison an der Spandauer Havel rückt täglich näher

Berlins Umweltsenatorin Manja Schreiner, CDU, macht sich startklar zum Anbaden und kabelte jüngst nach Brüssel: „Bekanntgabe der EU-Badegewässer für die Saison 2024“ ab 1. Mai. Spontane Idee: Spandaus beliebte Badestelle Bürgerablage - oben im Bild - können Brüssel-Fans ja dann einfach „EU-Bürgerablage“ nennen.

An diesen Spandauer Stränden werde laut Mitteilung im Amtsblatt die „Qualität nach der Berliner Badegewässerverordnung kurz vor und während der Badesaison überwacht“…

Oberhavel, Bürgerablage Hakenfelde

Unterhavel, Kleine Badewiese Gatow

Groß-Glienicker See, nördlich (Pferdekoppel)

Groß-Glienicker See, südlich (Moorloch)

Unterhavel, Breitehorn Hohengatow

Apropos Saisonstart: Auch die DLRG in Spandau macht sich so langsam bereit und hat eine neue Chefin im Rathaus Spandau gewählt - es ist die alte: Christin Respondek aus Staaken. Sie ist seit 1994 Rettungsschwimmerin und stand seit 2020 an der Spitze der DLRG Spandau (1000 Leute, so viele wie seit 25 Jahren nicht).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Seit 1994 bin ich, mit einer längeren Unterbrechung, in der DLRG. In dieser Zeit war ich als Feuerwehrfrau sehr aktiv und ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Staaken tätig. Nach einer schweren Erkrankung und viel Sehnsucht nach der DLRG bin ich seit 2017 wieder dabei. Die Wochenenden verbringe ich in der Saison mit meiner Familie auf der Großen Badewiese in Gatow und bin auch als Schwimmausbilderin in der Halle tätig“, hat sie im Spandau-Newsletter mal erzählt.

Die DLRG-Leute sind ehrenamtlich im Einsatz und passen in ihrer Freizeit an den Stränden (auf Sie und Ihre Kinder) auf. Wer die DLRG zum Saisonstart unterstützen will: spandau.dlrg.de/spenden

Lesen Sie mehr aus Spandau im neuen Bezirksnewsletter, den Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten. Hier eine erste Vorschau auf die Themen.

Schon die „New York Times“ fand ihn toll: Berlins beliebter Spielplatz befindet sich in Kladow nahe dem beliebten BVG-Anleger, ist riesengroß und wurde jetzt saniert - rechtzeitig zu den Berliner Osterferien. Der Newsletter war bereits vor Ort und zeigt Fotos, nennt Termine und hat noch mehr Ferientipps für Sie. Und nicht nur der Räuberspielplatz ist Thema im Spandau-Newsletter

fand ihn toll: Berlins beliebter Spielplatz befindet sich in Kladow nahe dem beliebten BVG-Anleger, ist riesengroß und wurde jetzt saniert - rechtzeitig zu den Berliner Osterferien. Der Newsletter war bereits vor Ort und zeigt Fotos, nennt Termine und hat noch mehr Ferientipps für Sie. Und nicht nur der Räuberspielplatz ist Thema im Spandau-Newsletter Staaken, Siemensstadt, Fehrbelliner Tor: viele Termin-News zu Spandaus neuen Schulen

Geld vom Land für Sportplatz Kladow: So geht es jetzt weiter

So geht es jetzt weiter Zwei neue S-Bahnstrecken in Spandau: Thema im Abgeordnetenhaus

in Spandau: Thema im Abgeordnetenhaus Bagger am Siemens-Campus : Baustart für Milliardenprojekt hinterm Zaun

: Baustart für Milliardenprojekt hinterm Zaun 700 Wohnungen , 1 neue Bücherei: Was passiert da an der Wasserstadtbrücke?

, 1 neue Bücherei: Was passiert da an der Wasserstadtbrücke? Carossastraße wird umbenannt: Welche Frau soll geehrt werden? Zwei Vorschläge gibt es

wird umbenannt: Welche Frau soll geehrt werden? Zwei Vorschläge gibt es Kampf gegen Raser: neuer Blitzer steht in Spandau

steht in Spandau 80.000 Kranke weniger - gab’s einen Zaubertrank in Spandau?

weniger - gab’s einen Zaubertrank in Spandau? Statistik über Spandaus alte Bevökerung : geringe Lebenserwartung, hohe Zahlen

: geringe Lebenserwartung, hohe Zahlen „Ich sehe hier die Yellow Submarine“: Abschiedsfotos vom Schrottboot im Südhafen

im Südhafen Viel Kultur: Kunst in Neukladow, Lesung eines Nazi-Aussteigers , Musik in der Altstadt und an der Bürgerablage ...

, Musik in der Altstadt und an der ... Viele Termine: Osterfeuer, Osterpartys , Oldtimer, Saisonauftakt in Staaken und Kladow...

, Oldtimer, Saisonauftakt in Staaken und Kladow... Sport: Gewinner beim Lauf der Sympathie

Happy End: neue Sitzbank an der Haveldüne

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Den Spandau-Newsletter mit noch viel mehr Themen erhalten Sie einmal pro Woche ganz leicht unter tagesspiegel.