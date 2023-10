Neue Geflüchtetenunterkunft im Rudolfkiez Berlin zählt auf 600 Plätze in Friedrichshain

Rund 250 Menschen haben sich am Dienstagabend im Kulturraum Zwingli-Kirche in Berlin-Friedrichshain eingefunden – trotz des strömenden Regens und trotz der Herbstferien. Sie alle wollten mehr über die neue Unterkunft für Geflüchtete erfahren, die Anfang September in einem ehemaligen Hostel am Warschauer Platz 6 im Rudolfkiez eröffnet worden war.