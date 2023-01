Neuer Denkmalpflegeplan sorgt für Streit „Das Innenleben geht die einen feuchten Kehricht an“

Die Teekanne steht auf dem Tisch im verglasten Wintergarten: Der Blick schweift in den Garten, in den Himmel, in und quer durch das Wohnzimmer, in die Küche und durch das Fenster auf der Vorderseite des Hauses auf die Straße hinaus. Das Haus, das Star-Architekt Bruno Taut zwischen 1927 und 1930 errichtet hat, ist gemütlich, wirkt großzügig, hell und offen.

Dabei: Vor 93 Jahren sah das Innere ganz anders aus. Den Wintergarten gab es nicht, dort wo die große Pflanze im Topf steht, verlief früher die Außenwand des Wohnzimmers. Auch eine Wand zur Küche gab es damals – und Isolierglasfenster kannte Bruno Taut 1930 noch nicht. „Das könnte alles bald illegal sein“, sagt Ute Scheub, die Bewohnerin des Eigenheims.

Denn die Waldsiedlung Zehlendorf soll einen neuen Denkmalpflegeplan erhalten. Einen solchen Plan gibt es für alle Haustypen der unter Ensembleschutz stehenden Siedlung auch bisher, er stammt aus dem Jahr 2006. Er regelt, was die Bewohnerinnen und Bewohner verändern dürfen und was nicht; vorgegeben wird auch, wann die Untere Denkmalbehörde im Bezirksamt um Erlaubnis gefragt werden muss.

Auch bisher gab es klare Regeln

Bisher schon wird klar definiert, wie die Fassade auszusehen hat, welche Farben verwendet werden müssen, welche Materialien verbaut werden dürfen. Briefkästen müssen pro Hauszeile einheitlich aussehen und platziert werden; Dämmputz ist nicht erlaubt. Klar verboten sind auch Parabolantennen und Photovoltaikanlagen – aber nur, wenn sie von der Straße aus sichtbar sind.

„Eigentlich ist ein Denkmalpflegeplan etwas Schönes“, sagt Christian Küttner: Man wisse, woran man sei. Auch er bewohnt ein Taut-Haus, zusammen mit Ute Scheub ist er im Vorstand des Vereins Papageiensiedlung. Bisher habe er mit den Vorgaben gut umgehen können. „In den letzten 20 Jahren hat sich eine Praxis ergeben, die etwas nervig war, aber funktionierte“, sagt er.

Die Fensterfarben und -aufteilung ist typisch für die Häuser des Architekten Bruno Taut. © Boris Buchholz

Das könnte jetzt anders werden, befürchten die beiden. Denn die Siedlung soll nach dem Willen des Senats und der Bezirkspolitik zum Welterbe der UNESCO erklärt werden – sechs andere „Siedlungen der Berliner Moderne“ stehen bereits auf der Welterbeliste, die Zehlendorfer soll nachnominiert werden. Deshalb steht der neue Denkmalpflegeplan auf der To-do-Liste des Landesdenkmalamts. Es gab bereits mehrere Infoveranstaltungen mit den Bürgerinnen und Bürgern – und auf der letzten im November wurde klar: Der Denkmalschutz soll auch in das Innere der Häuser Einzug halten.

Im Protokoll des Landesdenkmalamts zur Bürgerwerkstatt vom 23. November liest sich das so: „Die Idee von Licht, Luft und Sonne für mittlere und niedrige Bevölkerungsschichten wurde in einer kompromisslosen Formenfindung auch in den Innenräumen umgesetzt. Straßenraum, Grünflächen, Gebäudeäußeres und -inneres werden heute als Einheit erkannt und müssen als Gesamtkonzept geschützt werden.“

Jetzt sollen auch Vorschriften für die Innenräume kommen

Im bei der Veranstaltung teilweise präsentierten Entwurf des neuen Denkmalpflegeplans wurden im Hausinneren die Treppen, Fensterbänke und Grundrisse der Häuser, wie sie vor 93 Jahren verwirklicht wurden, mit der höchsten Denkmalschutzklasse versehen – Denkmalwert A, substanzieller Erhalt. Änderungen sind in dieser Kategorie nur in Einzelheiten und nach Genehmigung der Denkmalschutzbehörde erlaubt. Die Präsentation liegt dem Tagesspiegel vor.

„Das Innenleben dieser Häuser geht die einen feuchten Kehricht an“, wehrt sich Ute Scheub. Und ihr Nachbar ergänzt: „Ich befürchte, dass wir zu einem menschlichen Museum werden.“ Es gibt 800 Reihenhäuser in der Siedlung, dazu kommen Mehrfamilienhäuser mit etwa 1100 Mietwohnungen; etwa 4000 Menschen wohnen zwischen den Straßen Am Fischtal, Onkel-Tom-Straße und Holzungsweg. „Hier müssen Menschen drin leben“, sagt Christian Küttner, „das geht doch an der Lebenswirklichkeit vorbei.“ Darf noch ein Treppenlift installiert werden? Was ist mit Gummistreifen auf den Treppenstufen, damit man nicht rutscht? Muss die abgerissene Trennwand wieder aufgebaut werden?

So sahen Wintergarten, Wohnzimmer und Küche vor 93 Jahren noch nicht aus: Ute Scheub in ihrem Reihenhaus. © Boris Buchholz

Letzteres verneint das Landesdenkmalamt (LDA) auf Nachfrage des Tagesspiegels: Es gelte Vertrauens- und Bestandsschutz, die durchgehende Wohnlandschaft könne so bleiben, wie sie ist. Warum es sinnvoll ist, auch die Innenräume möglichst originalgetreu zu erhalten, erklärt die Landesbehörde so: „Die Fähigkeit eines Denkmals, vergangene Zustände, Ereignisse, Fertigkeiten etc. authentisch und anschaulich zu dokumentieren, kann aussagekräftiger und bereichernder sein, wenn das Gebäudeinnere mit bauzeitlicher Ausstattung ebenfalls erhalten ist.“

Deshalb solle auch „die denkmalwerte Innengestaltung“ geschützt werden, „sofern dies zumutbar ist“. Gegebenenfalls müsse im Einzelfall abgewogen und entschieden werden. Die Gegenfrage von Ute Scheub: „Wofür sollen wir das machen, wer sieht das denn?“

Auch 1100 Mietwohnungen befinden sich in der denkmalgeschützten Siedlung. Die meisten gehören der Deutschen Wohnen. © Boris Buchholz

Für die Untere Denkmalschutzbehörde des Bezirks stellen sich die Dinge nicht so dramatisch dar. Auch bisher sei auf den „Erhalt von Treppen, Fensterbrettern und den wesentlichen Grundrissstrukturen hingearbeitet“ worden, „kleinere Veränderungen – wie Wanddurchbrüche – wurden zugelassen“, antwortet das Amt dem Tagesspiegel. Die Sorgen über eine Überreglementierung teilt das Bezirksamt nicht, Detailabstimmungen würden schließlich zum täglichen Handwerk der Denkmalpflege gehören. Der neue Denkmalpflegeplan werde dazu beitragen, die Planungs- und Rechtssicherheit für alle Seiten zu erhalten.

Streitthema Nummer zwei: der Klimaschutz

Die neuen Richtlinien in Sachen Denkmalschutz machen den Siedlungsbewohnerinnen und -bewohnern noch aus einem anderen Grund Sorgen: Im Herbst 2021 startete das Projekt „Klimafreundliches Quartier“. Vom Krankenhaus Waldfriede bis zum U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim, von der Sven-Hedin-Straße bis zum Waldfriedhof Dahlem, vom Fischtal bis zum Quermatenweg soll bis 2030 ein Klimavorzeigestadtteil entstehen. 50.000 Tonnen Kohlendioxid sollen bis dahin eingespart werden – einen wichtigen Beitrag dazu will die Papageiensiedlung beisteuern.

800 Reihenhäuser und 1100 Mietwohnungen gehören zur Siedlung.

Doch sollten die Genehmigungen von Solaranlagen auf den Flachdächern der Siedlung erschwert werden, zum Beispiel weil die Module auch von der Gartenseite nicht mehr zu sehen sein dürfen, stünde das Projekt auf der Kippe. „Es wäre eine Katastrophe“, sagt Christian Küttner. Gleiches gelte für Luftwärmepumpen und den schon erwähnten Dämmputz.

Beim Dämmputz sind sich die Denkmalschützer auf Landes- und Bezirksebene uneins. Das Landesdenkmalamt schrieb dem Tagesspiegel: „Hierzu enthält der Entwurf des Denkmalpflegeplans bislang keine Aussage.“

Die energetische Sanierung der denkmalgeschützten Häuser ist nicht einfach: Dämmputz wird zum Beispiel nicht zugelassen. © Boris Buchholz

Anderes weiß die Untere Denkmalschutzbehörde: „Die Aufbringung von Dämmputz soll nicht genehmigt werden, um unschöne Anschlusspunkte und Proportionsverschiebungen in den Fassadenprofilen zu verhindern.“ Käme es so, „wäre unser Prozess, die Siedlung und das Quartier klimaneutral zu stellen, massiv torpediert“, befürchtet Ute Scheub.

Zwei weitere Bürgerwerkstätten

Das Landesdenkmalamt hält eine gute Verbindung von Denkmal- und Klimaschutz für möglich. In einer Bürgerwerkstatt im Februar, der genaue Termin steht noch nicht fest, soll über Dämmungen, die Fassaden, Solaranlagen, Wärmepumpen und E-Mobilität gesprochen werden.

Am 26. Januar, 17 Uhr, geht es im Hertha-Müller-Haus in der Argentinischen Allee 89 aber zunächst um die Gärten und Vorgärten, um Mauern, Bodenbeläge und Fahrradständer: Der Außenbereich ist das Thema. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Austausch zwischen den Ämtern und den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Gerade, wenn es mehr Regeln und Auflagen geben sollte.

Das Landesdenkmalamt weist den Vorwurf, dass der Denkmalschutz in der Waldsiedlung Zehlendorf rigider zu werden drohe, zurück: „Ein ‚rigiderer‘ Denkmalschutz ist mit dem Denkmalpflegeplan nicht geplant.“ Stattdessen werde die gängige Praxis dokumentiert und fortentwickelt. Es werde „ein sorgfältigerer denkmalpflegerischer Umgang sichergestellt“, Respekt vor „einem potenziellen Erbe der Menschheit“ sei das Ziel.

Die beiden Siedlungsleute Ute Scheub und Christian Küttner meinen, dass der Denkmalschutz in der Nachbarschaft sehr weit akzeptiert sei. Doch: „Wir haben die Befürchtung, dass der Denkmalschutz durch den aktuellen Prozess an Akzeptanz verliert, weil er zu kleinkariert vorgenommen wird.“

