Neuer Eigentümer bietet sie zum Kauf an Für 97 Berliner Mietwohnungen kommt der Milieuschutz zu spät

Für die Mieterinnen und Mieter der Wohnanlage im Dreieck zwischen Gritzner-, Kreuznacher und Markelstraße muss es sich wie ein schlechter Witz anfühlen: Zwar liegt das Gebäudeensemble wohl bald in einem Milieuschutzgebiet, der Aufstellungsbeschluss ist getroffen, an der Erhaltungssatzung wird gearbeitet – doch trotzdem können die 97 Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Genau davor sollte das neue Milieuschutzgebiet „Gritznerstraße Nord“ eigentlich schützen, Mieter sollten vor Verdrängung bewahrt werden.