Neuer Jugendclub neben der Feuerwache Auch das queere Jugendzentrum zieht in Spandau ein

Neben der Spandauer Feuerwache wird – nach zähen Baustellenproblemen – der neue Jugendclub an den Bezirk übergeben. Auch Wohnstaatssekretär Stephan Machulik, SPD, wird diese Woche vor Ort erwartet. Der sollte den Weg kennen: Er war bis 2021 Jugendstadtrat in Spandau und arbeitet jetzt drüben im Land.

Neuer Name, neuer Termin: Der Treff wird künftig den Namen „Neue 18“ tragen, in Anlehnung an die Postadresse Neuendorfer Straße 18. „Der breiten Öffentlichkeit wird die Jugendfreizeiteinrichtung voraussichtlich im April vorgestellt“, erzählte mir Jugendstadträtin Tanja Franzke. Die CDU-Politikerin spricht von „zeitgemäßer Jugendarbeit“, die im Kiez der Neustadt künftig möglich sei.

Auch das queere Jugendzentrum („die Finanzierung des 2. landesfinanzierten Jugendzentrums wurde ja auf Spandau und Treptow-Köpenick aufgeteilt“) hat wie angekündigt seine Räumlichkeiten im ersten OG der neuen Neuen 18.

Zur groben Orientierung: Das Jugendfreizeitheim entstand dort, wo einst der Spandauer SV sein Stadion hatte. Aber: Die Baustelle wurde einfach nicht fertig. Der Grund: Es gab, ausgerechnet neben der Feuerwehr, Probleme mit dem Brandschutz, weshalb die CDU schon Parallelen zu einem „Gebäude mit drei Buchstaben“ zog und den BER meinte. Zum Glück lief es an der Neuendorfer Straße nicht ganz so schief.

Bundestagswah l in Kladow und Siemensstadt

l in Kladow und Siemensstadt Pfarrerin über Karneval, Rechtsradikalismus und ihr neues Buch

„Links, rechts oder in die Mitte“: Magnetschwebebahn soll auch noch auf die Heerstraße

soll auch noch auf die Heerstraße Hakenfelde: Neues Wohnquartier auf dösender „Kaisers“-Brache

auf dösender „Kaisers“-Brache Staaken : 130 neue Wohnungen Heerstraße Nord

: 130 neue Wohnungen Heerstraße Nord Wo bleibt der Jugendclub in Kladow ? „Verschenkter Winter“

? „Verschenkter Winter“ Jugendclub in Hakenfelde: Baustellenfest an der Feuerwache

an der Feuerwache So viele Hunde leben in Spandau

leben in Spandau Viel Kultur : Party und Comedy, Zitadellen-Ausstellung, Lesung in Siemensstadt, neue Kunst am Gutspark Neukladow ...

: Party und Comedy, Zitadellen-Ausstellung, Lesung in Siemensstadt, neue Kunst am Gutspark Neukladow ... Viele Termine : Polizei-Tipps, Mieterhilfen, Frühling in Staaken und 30 Jahre Döberitzer Heide ...

: Polizei-Tipps, Mieterhilfen, Frühling in Staaken und 30 Jahre Döberitzer Heide ... Viel Sport : Fanbusse, Trauerfälle, Jugendtänze, Vorstandswahlen ...

: Fanbusse, Trauerfälle, Jugendtänze, Vorstandswahlen ... Zum Valentinstag : Die Liebesschlösser sind alle weg

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.