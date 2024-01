Neuer Kirchenmusiker lädt ein „Das ist die Spandauer Luft, Luft, Luft“

Er ist der Neue im Falkenhagener Feld, aber nicht neu in Spandau: Fabian Voigt, 42, Kirchenmusiker in der Berliner Jeremiakirche. Am 4. Februar, 14 Uhr, legt er los: beim Klassik-Gottesdienst. Was ist das? Und was hat der Mann mit Spandau am Hut? Das erklärt er mal fix selbst im neuen Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.