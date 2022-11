Neues Millionen-Viertel Stararchitekt mischt am Osram-Werk in Berlin mit

Dieser Name ist auf der ganzen Welt ein Begriff: David Chipperfield, Architekt, bekannt in Berlin durch die Neue Nationalgalerie, Neues Museum auf der Museumsinsel und die James-Simon-Galerie. Jetzt mischt sein Büro in Spandau mit – am alten Osramwerk am U-Bahnhof Paulsternstraße.

Klingt unsexy? Geht aber ums Milliarden-Projekt Siemenscampus an der Nonnendammallee, oder genauer: „um den Masterplan für das Baufeld West unseres urbanen Technologiecampus Luxwerk“. Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie in voller Länge und kostenlos lesen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Am 29. November wird das Konzept vorgestellt. Geplant ist dort unter anderem ein Hochhaus auf dem historischen und 100 Jahre alten Glaswerkkomplex. „Insgesamt sollen etwa 90.000 m² Gewerbefläche entstehen“, teilten die Planer heute mit. Hier das neue Millionen-Projekt: der „Luxwerk Campus“. Die Investmentmanager der Luxwerk Aventos Group hatten das Osram-Gelände im Sommer 2021 „für eine Gruppe privater Investoren erworben“, hieß es damals.

Der britische Architekt David Chipperfield. © Benjamin McMahon/David Chipperfield Archtitects

Das traditionsreiche Areal an der Nonnendammallee 44 umfasse insgesamt 115.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Osram ist Mieter. Auf dem Gelände befinden sich neben dem denkmalgeschützten Glaswerk-Ensemble den Angaben zufolge weitere Produktions-, Logistik- sowie Büroflächen.

2021 hatten die Investmentmanager das Areal erworben

In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht das Milliardenprojekt Siemens-Campus, inklusive der S-Bahnstrecke Siemensbahn. Auch tausende Wohnungen entstehen ganz in der Nähe - zum Beispiel das Milliardenprojekt Insel Gartenfeld mit 2700 Wohnungen und 9000 Fahrradstellplätzen oder die neuen Wohnviertel am S-Bahnhof Gartenfeld mit 1000 Wohnungen (da wurden jetzt die neuen Straßennamen bekannt gegeben). In ferner Zukunft soll auch die Straßenbahn bis zum U-Bahnhof an der Paulsternstraße fahren.

Woher kommt der Name „Paulsternstraße“? Bitteschön: Vor 200 Jahren gab es hier Sumpf, Wald, Wiese. Und am Nonnendamm stand ein abgelegenes Postgasthaus mit dem Namen „Zum Güldenen Stern“. 1848 benannte der Besitzer – Achtung, jetzt kommt’s – Paul Stern seinen Laden schließlich um. In Erinnerung daran wurde 1929 aus dem Schwarzen Weg die „Paulsternstraße“, wo seit 1984 sogar die U-Bahn hält. – Quelle: Straßenlexikon Kauperts

