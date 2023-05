Neues Gymnasium im Berliner Südosten So soll der Schulplatzmangel behoben werden

Die Anmeldung für die künftigen Siebentklässler an den Oberschulen in Treptow-Köpenick ist abgeschlossen, die Plätze werden nun verteilt.

Die Situation hat sich etwas gebessert im Vergleich zum Vorjahr, als 232 Plätze fehlten. Jetzt sind es „nur” noch 119. „Nach bisherigem Stand kann die Schulplatzversorgung im Oberschulbereich ab dem Schuljahr 2024/25 nicht mehr sichergestellt werden“, heißt es von Schulstadtrat Marco Brauchmann (CDU).

Neues Gymnasium darf im Sommer starten

Eine Lösung ist jedoch in Sicht. Die Versorgungslücke wird durch die Gründung des Gymnasiums an der Kiefholzstraße 274 (ehemals Treptow Kolleg) um etwa 90 gesenkt. Denn die Genehmigung der Senatsschulverwaltung für das Gymnasium liegt jetzt vor, mit dem kommenden Schuljahr darf der Schulbetrieb dort aufgenommen werden.

Für viele Jugendliche wird es allerdings nicht ihre Wunschschule werden. Nach Auswertung der Erstwünsche übersteigt bei sechs von 15 weiterführenden Schulen die Nachfrage das Angebot. Nur noch acht Schulen verfügen über freie Plätze, so dass jetzt Zweit- und Drittwünsche verteilt werden.

Mehr Anmeldungen als vorhandene Plätze

Es haben sich mehr Schülerinnen und Schüler mit Erstwunsch an den weiterführenden Schulen im Bezirk angemeldet, als sich derzeit in den 6. Klassen der Grund- und Gemeinschaftsschulen im Bezirk befinden. Sprich, es kommen wieder etliche Kinder aus den Nachbarbezirken an die Schulen. im Bezirk.

Treptow-Köpenick ist offenbar ein sehr sportlicher Bezirk - so gab es viele Anmeldungen an einer Eliteschule des Sports, der Flatow-Schule. 1.9 Schülerinnen und Schüler werden dort aufgenommen.

