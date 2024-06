„Nichts, wofür man sich schämen sollte“ Berliner Klinik für seelische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen eröffnet

Chefarzt Jakob Florack ist beeindruckt. „Ich muss mein Redeskript ein bisschen über den Haufen werfen und mich bedanken bei Frau Böhm“, so begann der medizinische Leiter der neuen Elisabeth-Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter seine Rede zur Eröffnung seines Krankenhauses am neuen Zehlendorfer Standort. Gerade hatte Jugend- und Gesundheitsstadträtin Carolina Böhm (SPD) erstmals öffentlich von einer Erkrankung in ihrer Jugend berichtet: Sie litt an Anorexia Nervosa, also an Magersucht.

48 neue Behandlungsplätze für junge Patientinnen und Patienten sind in Zehlendorf entstanden.

„Ich habe bei einer politischen Rede eher erwartet, dass sie nicht sehr inhaltlich wird“, so der Chefarzt. „Aber Sie haben gerade einen Beitrag dazu geleistet, dass wir uns in unserer Gesellschaft verändern und eben auch zur Destigmatisierung von psychischen Erkrankungen beitragen können.“ Sie seien etwas Normales, Jugendliche wie Erwachsene hätten sie. „Das ist nichts, woran jemand Schuld trägt und das ist nichts, wofür man sich schämen sollte.“ Was man aber dafür brauche, sei eine gute Behandlungsstätte.

Tagesklinik, stationäre Betten, Klinikschule

Die hat Steglitz-Zehlendorf jetzt. Vergangenen Freitag wurde die Elisabeth-Klinik in der Potsdamer Chaussee 90 feierlich eröffnet. 22 Plätze in der Tagesklinik sowie 26 stationäre Betten stehen ab Anfang Juli bereit. Dass seelische Krankheiten schon früh auftreten können, zeigt die Tagesklinik: Sieben der 22 Plätze sind für Kinder zwischen drei und sechs Jahren reserviert. Auch eine Psychiatrische Institutsambulanz wird im Juli ihre Arbeit aufnehmen. Ebenso die Klinikschule. Denn auch wenn die Kinder und Jugendlichen in der Elisabeth-Klinik in Behandlung sind, müssen sie beschult werden – ein eigenes Pädagogen-Team unterrichtet und betreut die Patientinnen und Patienten.

Die neue Elisabeth-Klinik für seelische Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen in Zehlendorf. © Manuel Tennert

Das neue dreistöckige Klinikgebäude ist in kürzester Zeit gebaut worden – nur anderthalb Jahre vergingen zwischen erstem Spatenstich und Fertigstellung. Die Elisabeth-Klinik ist eine Ausgründung des St. Joseph Krankenhauses in Tempelhof: Dort befindet sich weiterhin der zweite Elisabeth-Standort mit 20 tagesklinischen und 12 stationären Behandlungsplätzen.

Schwerpunkt: Borderline-Störungen

„Dass wir jetzt in zwei Berliner Bezirken wohnortnah unserem Auftrag als Versorgungsklinik nachgehen können, ist eine Erleichterung für seelisch erkrankte junge Menschen und ihre Familien“, sagt Chefarzt Florack. Besonders will er sich mit seinem Team der Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung widmen, sie tauche erst seit circa 30 Jahren in den Diagnosemanualen auf – „und dass sie bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren diagnostiziert werden sollte, ist sogar noch kürzer“. Erst seit 2022 sei das Standard.

Recht neu ist auch das Behandlungskonzept. „In unserer Tagesklinik für Jugendliche in Steglitz-Zehlendorf legen wir den Schwerpunkt auf die Dialektisch-Behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A) – ein Behandlungskonzept für Störungen der Emotionsregulation, das in Berlin bisher nur in wenigen Häusern strukturiert angeboten wird“, so Jakob Florack.

Sprachtherapeutin Ellen Koopmann (links) und Elisabeth Ahrens von der Klinikschule. © Boris Buchholz

Beim Gang durch das noch nicht komplett eingerichtete Haus wird deutlich, wie unterschiedlich mit den jungen Patienten gearbeitet werden wird. Im Raum von Sprachtherapeutin Ellen Koopmann stehen diverse Handpuppen auf der Fensterbank: Der Drache hat eine lange Zunge, die die Kinder anfassen können – und die vormachen kann, was die Kinderzungen nachahmen sollen.

Später soll eine Kletterwand entstehen

Im Sportraum harren nicht nur eine Tischtennisplatte, mehrere Fahrradergometer, eine Weichturnmatte und große Sitzbälle auf künftige Nutzer. Auch eine hochqualitatives Fitness-Kombigerät, das jedem Sportstudio das Wasser reichen könnte, steht bereit. Und im Musikraum wartet Musiktherapeut Michele Testini schon hinter dem Schlagzeug.

Willkommen im Hertha-Kernland: Erlebnispädagoge Donald Schiemann ist Union-Fan. © Boris Buchholz

Alle Sinne der Kinder und Jugendliche anzusprechen, steht auch bei Erlebnispädagoge Donald Schiemann auf dem Programm. Noch ist der Hof der Klinik eine Baustelle. Aber wenn die Arbeiten beendet sind, dann wünscht er sich im Außenbereich eine Kletterwand. Unter anderem wolle er Eltern-Kind-Klettern anbieten – „dann sichern die Kinder auch ihre Eltern“. Die Kinder sollen unter anderem Antworten auf die Frage finden, wie sie mit ihren Ängsten umgehen.

Ein anderes Projekt sei es, einen Klinikgarten anzulegen. „Ein Ziel ist es, die Kinder an die Natur heranzuführen“, sagt der Pädagoge. Wie schmeckt eine Tomate, wie sieht eine Gurke aus? Vielleicht könnten sie auch eine Blockhütte bauen, „sodass wir ein grünes Klassenzimmer haben“. Aber das sei Zukunftsmusik.

Das Haus ist gebaut, die Räume werden eingerichtet, das interdisziplinäre Team der Expertinnen und Experten steht bereit. Die Elisabeth-Klinik für seelische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter öffnet seine Pforten.