Noch immer fehlt ein Stadtrat Der nächste Versuch der AfD in Berlin-Spandau

Die Tagesordnung zur neuen Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Spandau ist fertig und siehe da: Andreas Otti (AfD) tritt zum 11. Mal an. Das ist der wichtigste Antrag der BVV, die kurz vor den Herbstferien am Mittwoch, 19. Oktober, tagt. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe unter tagesspiegel.de/bezirke.

Bisher hat Otti nie mehr als sechs Stimmen im Rathaus Spandau bekommen (so groß ist seine Fraktion), weil alle anderen Parteien ihn ablehnen – beim letzten Mal waren es sogar nur fünf Ja-Stimmen, aber das hatte einen anderen Grund. Ein Bezirksverordneter der AfD war bei der letzten Sitzung entschuldigt.

Diesmal wird die Wahl noch etwas interessanter. Die BVV ist kein Jasager-Gremium. Die Verordneten sind frei in ihrer Wahlentscheidung. Das ist auch die Argumentation des Senats.

Die AfD will aber im Oktober vor Gericht ziehen. In drei Berliner Bezirken wollen sie Klage vor dem Verwaltungsgericht einreichen, um das ihnen zustehende Vorschlagsrecht für die Wahl von Stadträten durchzusetzen.

Betroffen sind Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Spandau. Einen AfD-Stadtrat gibt es derzeit lediglich in Treptow-Köpenick. Hier der Bericht dazu voller Länge im Tagesspiegel von Johanna Treblin. In Spandau würde Otti (war von 2015 bis 2021 u.a. Immobilienstadtrat) den Posten als Ordnungsstadtrat übernehmen.

Zwar könnten schon kurz nach den Winterferien am 12. Februar bei Glatteis Neuwahlen in Spandau anstehen, doch das Urteil ist auch wichtig für künftige Bezirksämter. Bei der vorigen Wahl war die AfD auf den vierten Platz zurückgefallen und kam hinter SPD (27,6), CDU (27,3) und Grüne (11,9) auf 10,2 Prozent.

