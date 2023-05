Nur 90 Autos weniger in Berlin-Spandau Die Zahl der Autos sinkt - aber nur minimal

Wrrrroooooommmm! Hup. Mecker. So ungefähr hört es sich ja bei uns auf den Straßen in Berlin-Spandau an. Der Verkehr ist überall am Limit – aber die Zahl der Autos sinkt. Leider hat die Meldung einen kleinen Haken: Es sind in Spandau lediglich 90 Autos weniger registriert als im Vorjahr, 88.590 statt 88.680.