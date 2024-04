Nur noch Schieben erlaubt Radfahren zum „Fahrradtresen“ in Berlin-Kreuzberg verboten

Der „Fahrradtresen“ in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg hat es nicht leicht. Ein Tisch für Menschen und Fahrräder soll er sein. Radfahrende sollen sich hier treffen, ausruhen und plauschen können – alles, ohne vom Rad abzusteigen, denn der Tresen ist eigentlich so konzipiert, dass man langsam anrollen und wie in einem großen Fahrradständer einparken könnte. Auf dem Sattel sitzend soll man hier seine Mate oder Ähnliches trinken können.