O du fröhliche! Auch im Mariendorfer Stadion werden Weihnachtslieder gesungen

Beim Köpenicker Bundesligist FC Union ist das legendäre Weihnachtssingen mit Tausenden von Fans im Stadion An der alten Försterei längst Tradition. Nicht ganz so bekannt und natürlich in kleinerem Rahmen ist das Singen im Stadion am Volkspark Mariendorf, das vom TSV Mariendorf 1897, dem Evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg sowie von zwei Mariendorfer Gemeinden veranstaltet wird.

Seit einigen Jahren - unterbrochen von der Corona-Pause - erklingen dann aus vielen Kehlen am dritten Adventssonntag „O du fröhliche“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Und die Haupttribüne wird dann weihnachtlich durch die Kerzen beleuchtet, die die Besucherinnen und Besucher erhalten haben. Zum Wärmen von innen gibt’s Glühwein und Kinderpunsch. Das Singen beginnt um 16 Uhr, Einlass ins Stadion ist ab 14.30 Uhr am Parkeingang Andlauer Weg/Prühßstraße. Der Eintritt ist frei.

