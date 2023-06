Tagesspiegel Plus Oberseeschule in Berlin-Lichtenberg : Neue CDU-Stadträtin will bereits geplantes Grünen-Projekt stoppen

Nachverdichtung an einer Schule: von einer grünen Stadträtin beschlossen, von Linken und SPD befürwortet - und nun von der CDU infrage gestellt, weil Bäume in Gefahr sind.