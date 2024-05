„Ohne Artenschutz keine Baugenehmigung“ „Pankower Tor“: Sind Kreuzkröten wichtiger als Kleingärtner?

Das Bezirksamt hat den Kreuzkröten-Plan für das „Pankower Tor“ verteidigt. Man habe das „nicht leichtfertig entschieden“, erklärte der zuständige Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) Ende April auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Er antwortete dem Kleingärtner Lothar Hahn, der den Bezirk für den Plan kritisierte, die Kleingartenanlage „Feuchter Winkel West“ für ein neues Kleintierhabitat abreißen zu wollen.

Hahn verwies darauf, dass die Laubenkolonie bereits 99 Jahre existiere. „Die Kreuzkröte hat sich auf der Brache des ehemaligen Rangierbahnhofes Pankow erst in den letzten elf Jahren angesiedelt“, sagte er. „Wo bleibt die Verhältnismäßigkeit trotz unbestreitbar notwendigem Naturschutz?“

Die Tiere leben derzeit auf der Hauptfläche des ehemaligen Rangierbahnhofs Pankow zwischen Berliner Straße und Prenzlauer Promenade. Wie berichtet, sollen die vom Aussterben bedrohten Kreuzkröten und auch Zauneidechsen umgesiedelt werden, damit der Investor Kurt Krieger dort ein Stadtquartier mit 2000 Wohnungen, einer Schule und einem Möbelmarkt entwickeln kann.

Bechtler äußerte Verständnis für die Nöte der Kleingärtner, allerdings seien die Wohnungsnot in Berlin und auch der Artenschutz von großer Wichtigkeit. „Ohne die Lösung der Artenschutzfrage würde Herr Krieger keine Baugenehmigung erhalten“, erklärte der Stadtrat.

Man habe dazu lange eine Fläche in Waltersdorf in Erwägung gezogen, berichtete Bechtler weiter. Doch der Umzug nach Brandenburg sei schließlich verworfen worden. Das Areal hätte demnach nur rechtssicher als Habitat genutzt werden können, wenn in der Nähe des geplanten Bauvorhabens keine geeignete Fläche zur Verfügung stehen würde. Das sei aber mit den Flächen der Kleingartenanlage der Fall. Krieger habe das Grundstück daher bereits im Dezember von der Deutschen Bahn gekauft.

In der Laubenkolonie befinden sich derzeit noch 39 Parzellen. Ob alle oder nur ein Teil für das neue Habitat verschwinden müssen, ist laut Bechtler noch nicht klar.

