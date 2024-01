Ohne Tram keine Bebauung Bezirk Pankow fordert Ringschluss für Elisabeth-Aue

Ohne Tram-Ring keine Bebauung der Elisabeth-Aue – diese klare Position hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow bezogen. Am vergangenen Mittwoch forderten die Verordneten in ihrem einstimmigen Beschluss den sogenannten Tram-Ringschluss in Französisch Buchholz: „die Erschließung der Elisabeth-Aue durch die Straßenbahnlinien M1 und 50“.