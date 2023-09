Open-Air-Labor der Stauden und Gräser Berlin sucht die Grünanlage der Zukunft

David Zimmerling, 35, kraucht regelmäßig über den Johanneskirchplatz an der Ringstraße in Lichterfelde-West: Dort hat die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik aus Großbeeren im Rahmen des vom Berliner Senat in Auftrag gegebenen Projekts „Kleingehölze und krautige Pflanzen im Klimawandel“ ein Versuchsfeld eingerichtet.