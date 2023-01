Orgel nach Polen – Glocken nach Tansania? Auch an dieser Berliner Kirche rücken die Bagger an

Ob Moritzkirche, Garnisonkirche, St. Raphael in Gatow oder St. Franziskus von Assisi in Staaken (lag im DDR-Grenzstreifen von Staaken und wurde 1987 gesprengt): All diese Kirchen in Berlin-Spandau wurden abgerissen. 2023 rücken die Bagger nach langer Planung in der Zufluchtskirche im Falkenhagener Feld an, wo ein neues Kiezzentrum entsteht: Die Pläne waren letztens Thema im Tagesspiegel. Und 2023 soll’s auch in der Zuversichtskirche losgehen, die 3000 Meter entfernt in Staaken steht.

Die stammt aus dem Jahr 1966, steht leicht versteckt am Brunsbütteler Damm und ist nicht mehr zu retten. Hier mein Foto, als ich mit dem Fahrrad vor Ort war.

„Wir hätten gerne schon 2022 begonnen“, erzählt mir Stefan Pfeiffer, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats. „Aufgrund der zahlreichen Nutzer des neuen Gebäudes und der Förderung durch das Land Berlin sind aber viele Abstimmungsrunden erforderlich, die unter Coronabedingungen mehr Zeit in Anspruch genommen haben. In den vergangenen sechs Monaten sind wir jedoch gut vorangekommen und gehen davon aus, dass der Abriss noch in diesem Jahr beginnt.“ Der „Entwidmungsgottesdienst“ mit Pröbstin Christina-Maria Bammel fand bereits vor zwei Jahren, im Januar 2021, statt.

Kita, Café, Saal für 150 Leute - das neue Kiezzentrum

Der Standort bleibt aber ein kirchlicher Standort. Auf dem Grundstück soll das neue Zentrum des Quartiers rund um die Louise-Schroeder-Siedlung entstehen, mit Kita (90 Plätze), Saal für 150 Leute, Andachtsraum und Stadtteil-Café.

So soll das neue Kiezzentrum am Brunsbütteler Damm aussehen. © promo/Senat

„Wir bleiben Eigentümer des Grundstücks und des Neubaus. Es entsteht ein dringend benötigter multifunktionaler Treffpunkt für die Menschen rund um den Brunsbütteler Damm mit Stadtteilzentrum, Familienzentrum, Kita, großem Saal und einem kleinen Kirchraum für den Gemeindealltag. Das alles wird finanziert aus Mitteln der Kirche und des Landes und betrieben von der Kirchengemeinde, dem Gemeinwesenverein Heerstraße-Nord und dem Kirchenkreis Spandau“, so Pfeiffer.

Zuletzt war von Fertigstellung 2025 die Rede, aber das wird nicht zu halten sein.

Und was wird aus den Glocken? 6900 Kilometer südlich vom Brunsbütteler Damm befindet sich seit 40 Jahren die Partnergemeinde in Tansania, in einem Städtchen am Meer: hier die Grafik.

„Wir würden die Glocken gerne nach Tansania zu unserer Partnergemeinde schicken. Dort werden sie dringend gebraucht, denn dort werden laufend neue Kirchen gebaut – ganz anders als bei uns. Aber die Transportkosten stehen dem entgegen …“, berichtete die Zufluchtskirche 2021 im Tagesspiegel. Hier die Flagge von Tansania.

Schöne Grüße aus Staaken: die Flagge von Tansania. © imago images/CSP_Cla78

„Tansania ist auch weiterhin im Gespräch“, erzählt mir jetzt Pfeiffer aus dem Gemeindekirchenrat.

„Unser Neubau wird keinen Glockenturm mehr haben. Die Glocken schenken wir unserer Partnergemeinde, die sie bei ihrer Kirche in Tansania aufstellen wird. Wir suchen derzeit noch einen Spediteur, der den Transport übernimmt. Und die Finanzierung des Transports (ca. 15.000 €) ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Sponsoren werden noch gesucht.“

15.000 Euro kostet der Transport der Glocken nach Tansania

Die Orgel hat einen neuen Standort gefunden – in Polen. „Es war von Anfang an klar, dass die Orgel der Zuversichtskirche aus Platzgründen in der Kapelle des Neubaus nicht wiederverwendet werden kann. Die Kapelle ist kleiner als die Kirche“, so Pfeiffer.

„Die Orgel sollte daher veräußert werden. Der Kontakt zu der polnischen Gemeinde kam über unseren Diakon zustande. Nach Abschluss des Kaufvertrages wurde die Orgel ausgebaut, nach Polen transportiert und dort wieder in eine Kirche eingebaut. Der Kaufpreis wird dazu dienen, ein neues passendes Instrument für die Kapelle im Begegnungszentrum anzuschaffen.“

Selbst das Behinderten-WC ist verkauft

Das befand sich im benachbarten Stadtteilzentrum, einem Flachbau am Brunsbütteler Damm. Wo ist das WC jetzt? „Im Gemeinwesenzentrum Heerstraße-Nord an der Obstallee, das ansonsten barrierefrei ist, fehlte eine solche Toilette bisher“, so Pfeiffer.

„Der Gemeinwesenverein Heerstraße-Nord, der beide Stadtteilzentren betreibt, hat sie in Zuversicht ausgebaut und im Gemeinwesenzentrum wieder eingebaut“, so Pfeiffer.

