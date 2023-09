Pankower Kleingarten-Affäre Verbandschef sieht Rettung nur durch „freiwillige“ Doppelzahlung

Tausende Kleingärtner in Pankow können ihre Lauben nur retten, indem sie ihre Pacht ein zweites Mal bezahlen. Das hat Gert Schoppa am Dienstagabend auf einer Krisensitzung der Laubenpieper deutlich gemacht. Er plädierte im Zuge der Aufarbeitung des Pankower Kleingartenskandals für „freiwillige Sonderzahlungen“ durch die Pächter. „Die Solidargemeinschaft ist gefragt“, sagte der Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde Berlin. „Das haben die Kleingärtner jetzt in der Hand.“