Pankower Laubenpieper-Affäre Rücktrittswelle im Vorstand des Kleingartenverbands

Rücktrittswelle mitten in der Pankower Laubenpieper-Affäre: Nahezu der komplette Vorstand des Bezirksverbands der Gartenfreunde Pankow ist abgetreten. Nach der ehemaligen Vorsitzenden Viola Kleinau traten acht weitere Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands zurück – lediglich drei verblieben in ihren Ämtern. Das teilte der Verband in dieser Woche auf seiner Website mit.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden