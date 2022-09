Parkverbot für E-Roller Berliner Bezirk erklärt Grünanlagen zur Sperrzone

Grünflächen sind ein kostbares Gut – umso ärgerlicher, dass der knappe Platz inzwischen häufig von herumliegenden und -stehenden Elektrorollern eingenommen wird. Nun geht der Bezirk Pankow dagegen vor: In seinen Parks ist es ab sofort untersagt, Leihfahrzeuge nach der Benutzung abzustellen. Die Betreiber sollen Grünanlagen in ihrer Software als sogenannte „No-Parking-Zones“ einstellen.

Einen entsprechenden Beschluss hatte die Bezirksverordnetenversammlung unlängst gefasst. Nun hat das Bezirksamt die Umsetzung bestätigt. Seit dem 1. September benötigen alle stationslosen Mietfahrzeuge in Berlin ohnehin eine Sondernutzungserlaubnis der Senatsverkehrsverwaltung. „In den Nebenbestimmungen wurden sehr viele ‚No-Parking-Zonen‘ festgelegt, unter anderem Grünflächen“, teilt die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) auf Tagesspiegel-Nachfrage mit.

Pankow hat davon unabhängig eine lange Liste mit 36 Parks und Grünflächen erstellt, in denen keine Mietroller und -fahrräder mehr abgestellt werden sollen (siehe Kasten). Anders-Granitzki: „Grundsätzlich ist es so, dass das Bezirksamt keine ‚No-Parking-Zonen‘ einrichten kann, sondern nur die Anbieter selbst.“ Man habe daher alle dem Bezirk bekannten Sharinganbieter „angeschrieben und um Einrichtung der ‚No-Parking-Zonen‘ in Grünanlagen gebeten“.

Diese Pankower Grünanlagen sind nun „No-Parking-Zonen“ Pankow

Amalienpark

Andreas-Hofer-Platz

Bleichröderpark

Bürgerpark

Heinz-Knobloch-Platz

Paule-Park Niederschönhausen

Brosepark

Herthaplatz (Buchholzer Straße)

Schlosspark Schönhausen

Schönholzer Heide Prenzlauer Berg

Arnimplatz

Arnswalder Platz

Anton-Saefkow-Park

Blankensteinpark

Diesterweg-/Danziger/Ella-Kay-Straße

Erich-Weinert-Park (Prenzlauer Allee/Ostseestraße)

Ernst-Thälmann-Park

Fröbelplatz

Hausburgplatz

Helmholzplatz

Humannplatz

Kollwitzstraße 67/Wörther Straße 34 (Schöne Ecke)

Kollwitzplatz

Mauerpark/Falkplatz

Ostseeplatz

Pappelallee 16/17 (ehemaliger Friedhof)

Teutoburger Platz

Volkspark Prenzlauer Berg

Wasserturmplatz

Zum langen Jammer Weißensee

Gartenstraße 6/Hansastraße 151

Jürgen-Kuczynski-Park (Kreuzpfuhl)

Park Am Faulen See

Park Am Weißen See

Werner-Klemke-Park (Goldfischteich) Blankenfelde

Botanischer Volkspark Blankenfelde

Vier der sechs angeschriebenen Anbieter hätten bereits Rückmeldung gegeben, dass die Sperrzonen in Pankows Parks eingerichtet wurden, sagt die Stadträtin. „Ob die anderen die Zonen eingerichtet haben und nur keine Rückmeldung gegeben haben, kann ich nicht sagen.“

Seit Anfang September gilt das Abstellen im öffentlichen Raum als Sondernutzung

Wie genau die technische Umsetzung bei den Anbietern erfolgt, weiß das Pankower Straßen- und Grünflächenamt ebenfalls nicht. „Es soll wohl so sein, dass in den sogenannten ‚No Parking-Zonen‘ das Beenden des Mietvertrages nicht möglich ist“, sagt Anders-Granitzki. Die Fahrzeuge werden per GPS geortet, die Nutzer können sich in den in der Software ausgewiesenen Sperrzonen nicht ausloggen. Das Befahren der Grünanlagen dagegen ist auf ausgewiesenen (Rad-)Wegen weiterhin erlaubt.

Auch im normalen Straßenland soll der Roller- und Fahrrad-Wildwuchs gebändigt werden. Dazu wurde das Berliner Straßengesetz wie erwähnt bereits geändert – seit Anfang September gilt nun die Regel, dass Betreiber erst nach Beschwerden innerhalb von vier Stunden störende Roller insbesondere auf Gehwegen umparken müssen.

E-Scooter und Räder müssen nun so stehen, „dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder, mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt oder sonst die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt wird“, heißt. Dafür ist sicherzustellen, dass auf den Gehwegen eine Restwegbreite von mindestens 2,30 Metern frei bleibt. Kritiker wie der Verband FUSS e.V. halten dies für praxisfern und nicht kontrollierbar.

Nicht mehr parken darf man die Gefährte zudem unter anderem vor Zugängen zu Gebäuden und Bahnstationen, im Haltestellenbereich von Bussen und Trams, an Querungshilfen für Fußgänger und grundsätzlich immer mindestens zehn Meter von allen Kreuzungen entfernt. Auch auf Brücken, in Fußgängerzonen, Friedhöfen und Grünanlagen dürfen die Sharing-Fahrzeuge nicht stehen. Ab September 2023 dann sollen Gebühren für das Abstellen von Leihfahrzeugen erhoben werden.

