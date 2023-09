Pigment aus dem Jahre 1706 Die Neuentdeckung des Berliner Blaus

Das 1706 in Berlin zufällig in einer Farbenwerkstatt entstandene Pigment „Berliner Blau“ gilt als das erste seiner Art, das so nicht in der Natur vorkommt. In der Malerei wurde es beliebt und findet sich zum Beispiel in dem Farbholzschnitt „Die große Welle“ aus dem Jahr 1830 des japanischen Malers Katsushika Hokusai. Das Werk hängt im Nationalmuseum Tokio. Die industrielle Produktion von Berliner Blau beschrieb Theodor Fontane in seinem Roman „Frau Jenny Treibel“.