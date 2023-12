Podcast „Kurzgelesen“ Monique Luckas erzählt Geschichten aus und über Neukölln

Carla betreibt das wohl bekannteste Burgerrestaurant Berlins in der Sonnenallee, der „Sun Avenue“. Sie ist die Protagonistin des gleichnamigen Kurzromans von Monique Luckas. Seit zwölf Jahren schreibt Luckas jeden Dezember täglich eine Kurzgeschichte oder Episode.

Was als Schreibübung begann, ist für sie mittlerweile ein wichtiges Projekt, dem sie immer zum Jahresende ihr ganzes Leben unterordnet. Vor zwei Jahren entstand dann der Roman „Sun Avenue“: Die bereits erwähnte Carla steht darin vor Gericht.

Ihr wird vorgeworfen, heimlich alle tierischen Produkte in ihrem Restaurant gegen pflanzliche ausgetauscht zu haben. Und nun stellt sich die Frage: Ist das eigentlich strafbar? Und warum hat Carla das gemacht? Die Geschichte wird zu einem Krimi rund um die drei Lokale Burgerrechte, In-Kraut und Chickowski.

Den Namen „Sun Avenue“ fand ich so niedlich und gleichzeitig so albern, dass ich dachte, das muss in eine Geschichte rein. Monique Luckas über ihre Inspiration für die gleichnamige Geschichte

Entstanden sei die Idee zu der Geschichte bei einer S-Bahnfahrt, erzählt Monique Luckas. Da habe sie gehört, wie jemand am Telefon die Sonnenallee „Sun Avenue“ genannt hat. „Das fand ich so niedlich und gleichzeitig so albern, dass ich dachte, das muss in eine Geschichte rein.“

Eigentlich gehe es in dem Krimi aber natürlich gar nicht um vegane Burger, sondern um das, was in Neukölln passiert: Wie sich die ganzen alten Orte verändern und gleichzeitig junge Menschen und Tourist:innen durch den Kiez streifen und dabei nach jenem authentischen Neukölln suchen, das es so kaum noch gibt – oder das nur noch Fassade ist.

Luckas neuestes Projekt dreht sich nicht um das Schreiben, sondern vielmehr ums Erzählen: Sie trägt bereits seit einigen Jahren ihre Geschichten auch bei Poetry Slams und Lesungen vor. Seit Anfang Dezember liest sie in ihrem Podcast Kurzgelesen – wie in einem Adventskalender – noch bis Weihnachten täglich eine Episode aus „Sun Avenue“ vor. Ab Januar trägt sie dann in längeren Abständen ihre anderen Geschichten und Episoden vor.

Monique Luckas schreibt seit zwölf Jahren jeden Dezember Geschichten. © Götz Gringmuth-Dallmer

Ihr Schreiben und Erzählen habe sich, seit sie in Neukölln wohnt, stark verändert, erzählt Monique Luckas. Sie zog 2020 kurz vor Ausbruch der Epidemie in den Bezirk. „Ich bin dann, wie wahrscheinlich alle anderen auch, viel spazieren gegangen“, sagt sie.

„Und auf einmal haben alle meine Geschichten in Neukölln gespielt, irgendwie fühlen sich meine Figuren da sehr wohl.“ Und irgendwie sei der Bezirk ja auch inspirierend: „Ich wohne wirklich gerne in Neukölln, auch wenn es laut und voll ist, finde ich den Stadtteil trotzdem sehr charmant“, sagt Luckas. Früher habe sie eher einzelne Episoden geschrieben, mittlerweile würden die Geschichten romanhafter und länger.

Mehr Infos Den Podcast „Kurzgelesen“ können Sie unter anderem bei Spotify oder bei Apple Podcasts anhören. Mehr Infos gibt es unter kurzgelesen.de. Am 9. Januar liest Luckas einige ihrer Geschichten zudem ab 19.30 Uhr in der Kulturkneipe „Bajszel“, Emser Straße 8-9.

„Dadurch, dass ich weiß, dass ich jedes Jahr zum Jahresende schreibe, fange ich schon früh an darüber nachzudenken, was die Geschichte sein könnte“, erzählt Luckas. Ihre Protagonistinnen lerne sie dann über mehrere Monate gewissermaßen kennen, denke darüber nach, was der Konflikt sein könnte.

„Im Grunde ist es, als würde ich sie wochenlang beobachten und ihnen zuhören“, sagt sie. „Das ist wirklich wie ein Kennenlernen: Was passiert, was macht sie eigentlich, warum steckt sie in dieser Situation?“ Sie finde es auch immer wieder interessant, ihre Protagonistin in eine richtig blöde Situation zu schmeißen und zu sehen, wie sie da wieder herauskommt.

Ihre täglichen Episoden veröffentlicht Luckas im Dezember auf ihrer Facebookseite. Dabei komme dann Feedback aus ihrem Freundeskreis – was sich manchmal auch auf die Geschichten auswirke. Im Grunde entsteht so ein fast schon interaktiver Schreibprozess: „Manchmal stellt jemand eine Frage zu einem Aspekt, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte – und dann baue ich das in die Geschichte ein“, erzählt Luckas.

Beim Podcast nun steht sie wieder vor anderen Herausforderungen. „Ich habe das ein bisschen unterschätzt“, sagt sie. Aber gleichzeitig sei es auch einfach sehr schön, noch einmal tiefer in ihre Geschichte einzutauchen und ihre Protagonistin wiederzutreffen.