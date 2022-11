Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht Zwölfjährige in Berlin-Lichtenrade angefahren – Fahrzeugführer macht sich davon

In Berlin-Lichtenrade ist am Dienstagnachmittag ein zwölfjähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer des unbekannten beteiligten Fahrzeugs beging Fahrerflucht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Der Unfall soll gegen 15.30 Uhr auf der Bahnhofstraße passiert sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Kind habe die Fahrbahn überquert und sei dabei angefahren worden. Unklar ist, von was für einem Fahrzeug das Kind erfasst wurde.

Eine Passantin habe das Mädchen wenig später auf der Straße liegend gefunden. Sie habe dem Kind geholfen und es der Mutter übergeben. Die Zwölfjährige konnte sich an den Unfall laut Polizei nur lückenhaft erinnern. Aufgrund von Schmerzen sei das Mädchen am Abend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden.

Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben erst gegen 18.40 Uhr Kenntnis von dem Unfall. Die Ermittlungen – insbesondere zum Fahrzeugführer – dauern an. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall am Dienstagnachmittag beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Unfallfahrzeug oder der fahrzeugführenden Person machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd), Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer 030-4664472800 sowie per E-Mail an Dir4K24VUK@polizei.berlin.de entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Zur Startseite