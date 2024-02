Premiere im Berliner Südwesten Zum ersten Mal bewahren hier Milieuschutzgebiete Mieter vor Verdrängung

Das gab es noch nie im Südwesten Berlins: Zwar wurde schon im Jahr 1991 in der Stadt das erste Milieuschutzgebiet erlassen, erst 33 Jahre später ist das Instrument zum Schutz von Mieterinnen und Mietern gegen Verdrängung und teure Mieten auch in Steglitz-Zehlendorf angekommen. Am 9. Februar veröffentlichte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin die Verordnung über die Einrichtung der Erhaltungsgebiete Gritznerstraße Nord, Feuerbachstraße und Mittelstraße – und setzte damit die ersten Milieuschutzgebiete des Bezirks in Kraft.