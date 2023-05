Rammstein, Chöre, Wasserpistolen Die besten Tipps für die Berliner Freilichtbühne in Spandau

Sie ist die Chefin in der Freilichtbühne neben der Zitadelle in Berlin-Spandau: Britta Richter. Hier im Tagesspiegel spricht sie über den Start der Freiluftsaison, Kultur in der Altstadt, Umbauten an der Zitadelle, Rammstein und die Ärzte, ein großes Chorfest und ein Jubiläum im Herbst. Am Wochenende habe ich mir die Baustellen auch gleich mal vor Ort für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel angeschaut – unten meine Fotos.